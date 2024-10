Calciomercato: la Pistoiese annuncia 15 calciatori. C’è anche un reggino

Il Ds Taibi aveva anticipato tanti colpi messi a segno solo da ufficializzare e così è stato in occasione della presentazione del nuovo tecnico Giacomarro. Nel lungo elenco troviamo il reggino Antonio Lagonigro, portiere del 2006 e l’ex Reggina Sparacello.

La nota

“La società FC Pistoiese, nella figura del Presidente Sergio Iorio, in occasione della conferenza stampa di presentazione di mister Giacomarro, ha annunciato i nomi dei giocatori attualmente tesserati. Avvenuta la firma in porta del giovane Antonio Lagonigro, classe 2006, e il ritorno in orange di Mattia Valentini, classe 1997. In difesa è ufficiale l’arrivo dall’Arezzo di Lorenzo Polvani (1994), mentre dall’Altamura Francesco Bertolo (1991). Faranno parte del pacchetto arretrato anche l’ex Nocerina Tommaso Mazzei (1995) e l’ex Fidelis Andria Nicoló Donida (1992).

Colpo di prospettiva, invece, il giovane Nejc Prosen, giovane 2007 che arriva direttamente dalla Slovenia. A centrocampo, poi, gli acquisti sono ben sei, tra cui due ritorni illustri: gli esperti Andrea Caponi (1988) e Andrei Tanasa (1990). Rientrano nel blocco dei centrocampisti anche il 2004 Andrea Grilli, messosi in mostra con l’Aglianese, Simone Greselin, classe 1998 e uomo chiave del Forlì, Anas Kharmoud (2000), che già conosce mister Giacomarro avendoci lavorato insieme nella scorsa stagione, e Andrea Basanisi (1996), ex Barletta.

In attacco, infine, sono già stati tesserati Federico Cardella (1994), uno dei bomber più importanti della categoria, Alessandro Tascini (1992), punta di riferimento del Trestina nella passata stagione, e Claudio Sparacello (1995), ex Roma City e con un passato alla Pistoiese nel 2017“.