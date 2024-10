Il calciomercato delle altre: arriva l’attaccante per il Pompei. Esperienze in A e B

Una falsa partenza con l’immeritata sconfitta interna alla prima uscita, poi due vittorie consecutive per il Pompei oggi in classifica a quota sei punti non si accontenta e interviene ancora sul mercato con un ingresso importante, assicurandosi le prestazioni di De Luca: “FC Pompei è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Giuseppe De Luca.

Attaccante classe 1991, è reduce dall’esperienza con la maglia del Catania, con cui ha vinto il campionato di Serie D 2022/2023. Ha all’attivo due stagioni in Serie A tra le fila dell’Atalanta, con la quale è sceso in campo in 40 occasioni mettendo a segno 10 gol e fornendo 3 assist. 249 le presenze in Serie B, difendendo i colori di Varese, Bari e Virtus Entella, condite da 52 reti e 32 assist“.