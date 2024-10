Calciomercato: il Pordenone vuole intervenire subito. Nomi importanti tra gli svincolati

Inatteso inizio di stagione per i neroverdi, ultimi in classifica con il solo punto conquistato contro la Reggina

Nessuno in casa Pordenone immaginava un inizio così disastroso. Un solo punto in sette giornate, frutto del pareggio interno contro la Reggina, la batosta più significativa, l’ultima sconfitta interna con il Vicenza, alla vigilia del match unica squadra alle spalle a quota zero. La società ha confermato e ribadito la fiducia verso mister Rastelli ed ora guarda con particolare attenzione al mercato degli svincolati.

Nomi importanti tra gli svincolati

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Pordenone ci sarebbe l’intenzione di intervenire prima della sessione invernale di calciomercato e per farlo l’unica strada appunto quella degli svincolati. Nomi di lusso vengono accostati alla società neroverde come i difensori Lorenzo Ariaudo, Sebastian Prodl e Luca Antei. In attacco, il sogno è Graziano Pellè, svincolatosi dal Parma. Il tecnico Rastelli vorrebbe riavere con sè Fabio Pisacane, pupillo del tecnico campano.