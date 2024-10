Riapre il calciomercato per i campionati dilettantistici?

“Il calciomercato dall’Eccellenza in giù potrebbe avere una riapertura straordinaria tra le cinque e le sette giornate. Domani il consiglio autorizzerà la deroga a un nuovo tesseramento, solo nei campionati regionali, per quei giocatori che hanno risolto il contratto entro il 5 gennaio e che non sono riusciti a tesserarsi in tempo. L’ufficialità dovrebbe arrivare nel pomeriggio di martedì 30 gennaio 2024. Il tutto sarebbe partito dalla situazione generata dalla precedente riforma dello sport che teneva di fatto aperto il calciomercato per tutto l’anno.

Per ovviare a questo caos gli organi federali avevano disposto la chiusura della sessione in D il 5 gennaio 2024. Una decisione che ha lasciato molti calciatori senza squadra e che ha fatto sfumare diverse trattative tra i club, per venire incontro a queste esigenze la Lnd ha optato di riaprire il calciomercato dall‘Eccellenza in giù. Una scelta che al momento non dovrebbe coinvolgere la Serie D“.

fonte: seried24.com