Calciomercato Reggina: c’è ancora tanto da fare in uscita. In entrata obiettivi chiari

I giorni passano e la chiusura del calciomercato si avvicina. Ci sarà tempo fino alle 20 del primo settembre per completare tutte le operazioni ed in casa Reggina si spera di portare a termine tutti gli obiettivi. In entrata ormai gli intendimenti sono abbastanza chiari alla ricerca di due tasselli per rendere l’organico consegnato ad Inzaghi ancora più competitivo. Un centrocampista ed un esterno, il primo individuato in Hernani, il secondo al pari di Pierozzi dovrebbe essere un Under con caratteristiche difensive ma anche di spinta. L’ultimo nome lanciato da Alfredo Pedullà è quello di Bayeye.

Il mercato in uscita

Il lavoro più imponente è decisamente quello che riguarda le uscite. Di Gavioli se ne parla da tempo ed ormai è prossimo al trasferimento in C, la Pro Patria lo aspetta. Dopo di lui anche Ejjaki ai saluti destinazione Fermana, mentre nulla di concreto per tutti gli altri ed a preoccupare sono soprattutto gli Over. Montalto ha mercato in C ma anche un ingaggio rilevante, è stato l’Avellino per ultimo a sondare il terreno. Poi i vari Laribi, Situm, Marcucci e se dovesse arrivare un altro Over tra il centrocampista e l’esterno, bisognerà sacrificare uno di quei calciatori che oggi non sono ufficialmente nella lista dei partenti. Intanto nel pomeriggio di oggi la società ha invitato i tifosi ad assistere al primo allenamento stagionale a porte aperte. Per salutare la squadra ci saranno anche gli Ultras della Curva Sud. Appuntamento alle ore 18,00, campo numero 2 del centro sportivo S. Agata.