Calciomercato alle porte, come si muoverà la Reggina?

Tra pochi giorni riapriranno i battenti del calciomercato, seconda sessione. Gli addetti ai lavori da sempre sostengono che dopo questa fase e quindi con l’avvio del girone di ritorno, soprattutto il campionato di serie D racconta un’altra storia tra chi ha la forza di irrobustire il proprio organico e chi, invece, dopo aver visto sfumare con largo anticipo il proprio obiettivo, inizia a smantellare.

Come si muoverà la Reggina? Per bocca del suo DT Bonanno, non dovrebbero essere molti i movimenti e certamente ogni tassello in entrata, arriverà dopo una operazione in uscita. Ma quali sono i calciatori con i quali la società intende interrompere il rapporto? Qualche settimana addietro ci sono state le risoluzioni contrattuali con Rajkovic e Mariano, mentre sono arrivati l’esterno difensivo Aluisi e il portiere Lagonigro. Non ci si è mai sbilanciati sulle strategie ma andando per ipotesi immaginiamo per esempio che uno degli obiettivi è certamente quello di abbassare il numero di calciatori in organico. Katsaros, Rosseti, Ba, Ingegneri, forse Dall’Oglio, potrebbero essere quelli sui quali si faranno dei ragionamenti, fermo restando che riuscire a sistemarli non sarà semplice.

Di sicuro a questa squadra serve almeno un elemento per reparto, quindi in difesa, qualche altro Under in mezzo al campo, un esterno offensivo e un centravanti. Ragionamenti che da qualche settimana la società sta facendo insieme al nuovo tecnico.