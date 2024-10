Calciomercato Reggina: pronto a salutare un altro calciatore

Per Adejo, invece, seconda tribuna consecutiva e l'umore non è dei migliori...

Un’altra partita non proprio esaltante, ma anche stavolta un’altra vittoria. Per il momento è così, l’importante è rimanere in scia di chi oggi comanda la classifica, la Scafatese, o affianca gli amaranto, il Siracusa. Mister Pergolizzi mostra sicurezza e serenità, ma quel primo tempo contro il Ragusa invece, lascia tanti dubbi sul processo di crescita della squadra che sta avvenendo troppo lentamente.

A decidere è ancora una giocata del singolo, nella circostanza la straordinaria galoppata di Bonacchi che dalla metà campo dribbla diversi calciatori avversari e pennella un assist per Rajkovic che deve solo accomodare il pallone in rete. Il tecnico ha provato a mischiare le carte proponendo un 4-3-1-2 decisamente poco convincente, con una sofferenza evidente sulla nostra corsia di sinistra e pochissimi servizi per gli attaccanti nonostante il loro grande movimento.

Poi c’è l’atteggiamento che spesso conta più di qualsiasi altro aspetto tattico e nei primi quindici minuti della seconda frazione, si è visto qualcosa di diverso, ma nulla ancora che possa far pensare ad una squadra dominante soprattutto al cospetto di avversari sulla carta meno attrezzati. “Mi chiedete se sono contento” dice Pergolizzi. La risposta è no, ma a suo avviso si denotano progressi sull’equilibrio di squadra, la capacità di non prendere gol e qualche idea.

Nel frattempo oggi si chiude il calciomercato riservato ai dilettanti e dovrebbero registrarsi delle novità, in uscita. Potrebbe essere arrivato il momento dell’addio del giovane Pedalino, fuori dai giochi come ripetiamo da tempo. E’ possibile che a breve venga comunicata la risoluzione contrattuale. Da approfondire invece la questione Adejo. Seconda esclusione consecutiva per lui, non per un giocatore qualunque. Daniel lo abbiamo visto parecchio rabbuiato nel momento in cui ha guadagnato il suo posto in tribuna, certamente non si aspettava un inizio di stagione così.