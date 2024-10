Calciomercato Reggina: dall’Arabia Saudita nuovo interesse per Menez

Un primo tentativo si era registrato il mese scorso senza un particolare seguito. Adesso, secondo quanto riferisce il quotidiano Gazzetta del Sud, su Jeremy Menez si registra un rinnovato interesse dall’Arabia Saudita e più precisamente dall’Al-Faisaly, club allenatore dal tecnico italiano Palo Tramezzani. Al momento Menez sta effettuando la preparazione con la Reggina e pare sia un giocatore molto motivato e deciso a rimanere, vedremo come si svilupperà la seconda fase di calciomercato.

Leggi anche

Rolando finalemente pronto per il Catanzaro?

Come anticipato da citynow nella serata di ieri, possibile ripensamento di Gabriele Rolando che, nella giornata di oggi, dovrebbe raggiungere il capoluogo calabrese e concludere in maniera definitiva il suo trasferimento al Catanzaro. Tranne nuovi colpi di scena, la Reggina dovrebbe registrare una nuova operazione in uscita.