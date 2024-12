Calciomercato Reggina: sull’attaccante il patron Ballarino pone una condizione

All’apertura del calciomercato riservato ai professionisti, tutti si attendono novità in entrata per quello che riguarda le operazioni della Reggina. Sul difensore sembra ormai una questione solo di ufficialità l’arrivo di Cadili dal Sorrento, per l’attaccante il patron Ballarino frena e dichiara a radio Febea: “Mi sono confrontato con tutto lo staff tecnico e si è detto che se ci capita l’uomo che ci può far fare il salto di qualità siamo pronti a prenderlo. Non uno qualunque, uno che non gioca da quattro mesi, uno che ha fatto una sola partita in tre mesi, altrimenti…

Leggi anche

Se ci capita quello giusto. Ma non perchè i nostri attaccanti siano scarsi, andiamole a guardare certe cose. Non credo che alcuni risultati siano venuti meno perchè ci è mancato il gol di Barranco o di Curiale, ma perchè ci sono state delle situazioni che non sono andate per il verso giusto. Nessuno ha detto che ci sono mancati tutti insieme sette calciatori tra infortuni e squalifiche”.

Il recupero con il Favara

“Il recupero con il Favara dopo Scafati? Per una data diversa ci vuole anche il consenso dell’altra squadra e pensate che loro ci volevano fare anticipare la partita al sabato, nonostante avessimo ricevuto la comunicazione venerdi, a loro conveniva. Questa si chiama sportività”.