Calciomercato: ‘La Reggina prenderà un attaccante fortissimo’

A Reggio si continua a sognare, anche se la campagna abbonamenti non ha avuto quella impennata che in tanti si aspettavano, per il momento. Ad infiammare ulteriormente la tifoseria, è ovviamente il calciomercato, i nomi che vengono accostati alla Reggina, gli obiettivi reali ed i calciatori già acquistati. Almeno sulla carta ed in attesa di completare tutte le operazioni, dando uno sguardo anche a tutte le altre squadre, quella amaranto appare già competitiva ed è un peccato che in questo gruppo molto probabilmente non ci si possa affidare ancora al duo Di Chiara-Folorunsho, andati via per scadenza di prestito, con un ritorno che diventa ogni giorno sempre più complicato per non dire impossibile.

Ma torniamo ai sogni dei tifosi che si mischiano alle ambizioni della società e del tecnico. “Puntiamo solo a fare divertire la gente e giocare un buon calcio“, queste le dichiarazioni più volte ribadite da parte del patron Saladini, il presidente Cardona e mister Inzaghi. Verissimo e non abbiamo dubbi, ma sottotraccia si continua a lavorare per la costruzione di un grande gruppo. Ed in questa sessione di calciomercato, secondo quanto dichiarato da Obi e Camporese, il tecnico incide in maniera determinante non solo sulle scelte ma anche nel convincere i calciatori della bontà del progetto e quindi accettare il trasferimento. E da ieri circola insistentemente la voce di una trattativa avviata per un fortissimo attaccante, mossa forzatamente anticipata dall’imprevisto caratterizzato dall’infortunio grave occorso a Galabinov. Anche la pista Mulattieri non più perseguita potrebbe essere un altro indizio. Per il momento solo ipotesi suggestive, con i tifosi che si stanno sbizzarrendo nel tentativo di riuscire ad individuarlo. E se lo sceglie Inzaghi l’attaccante…