Calciomercato: sull’attaccante Mulattieri piomba il Frosinone

Sembrava dovesse essere il primo acquisto dell’era Saladini ed invece con il trascorrere delle settimane, la trattativa con l’Inter per il prestito di Samuele Mulattieri ha subìto una brusca frenata, tanto da far pensare ad una interruzione. Ed è recentissima la notizia riportata dai colleghi di TMW che vuole in questo momento il Frosinone vicinissimo al giovane attaccante con una formula contrattuale che prevede il prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra ha mostrato disponibilità al dialogo, proponendo il contro riscatto sul cartellino. Seguiremo l’evolversi della situazione, anche se la sensazione è che la Reggina lo abbia mollato puntando le attenzioni verso altro.

