Calciomercato: pezzo pregiato della Reggina nel mirino del Bari

Il mercato è imprevedibile, in continua evoluzione e senza grandi certezze. Sono gli esperti e gli operatori specializzati ad affermarlo ed anche l’esperienza negli anni ha consolidato questo aspetto. Il Ds Taibi lo ha ribadito più volte ed anche nel momento in cui si parla di calciatori ritenuti dentro il progetto Reggina, a fronte di proposte ritenute parecchio interessanti, le idee possono cambiare.

Leggi anche

L’ultimo esempio è quello riguardante Nicolò Bianchi, per il quale il Palermo sarebbe disposto ad un importante sacrificio economico, anche se è stato lo stesso centrocampista a manifestare la volontà a rimanere ancora in amaranto. E’ recente pure l’indiscrezione riportata da tuttoC.com su un interessamento per un altro di quei giocatori fino ad oggi ritenuti inamovibili e cioè Gabriele Rolando: “E’ stato uno dei punti fermi della Reggina promossa in Serie B, tanta corsa e qualità sia sulla corsia destra che quando impiegato a sinistra da Mimmo Toscano. In questo momento gli amaranto stanno piazzando diversi movimenti in uscita ed uno di questi potrebbe riguardare l’ex Carpi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gabriele Rolando è finito nel mirino del Bari di Gaetano Auteri“.

A prescindere dall’interesse del Bari, come per De Rose, difficilmente mister Toscano se ne priverà.