Reggina: tifosi pronti ad accogliere Rami. Intanto Taibi ha un nuovo appuntamento

Il si del campione del mondo il francese Rami, è arrivato a ridosso del fine settimana, la conferma del Ds Taibi immediatamente dopo. La Reggina per il proprio reparto difensivo potrà contare su un elemento che per la serie B rappresenta certamente un lusso. Ancora una promessa mantenuta quella del presidente Luca Gallo che esattamente domenica scorsa, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, aveva parlato di colpo internazionale ed una risposta che sarebbe arrivata entro la settimana che si sta per concludere.

Ma non è mica finita qui. Perchè Taibi nei giorni scorsi ha parlato anche di un giocatore del quale giornalisticamente non si è mai fatto il nome, presente all’interno della scuderia di Mino Raiola. Dando uno sguardo all’organico, tutto lascia pensare che possa essere un centrocampista. Nel frattempo, in agenda, c’è un altro importante appuntamento. Nella giornata di domani il Ds amaranto dovrà incontrarsi con i dirigenti del Bologna per capire se i discorsi avviati per Diego Falcinelli possano avere un seguito. Di sicuro l’attaccante non rientra nei piani tecnici della società rossoblu, bisogna vedere adesso se esistano i margini per portarlo alla Reggina e domani Taibi dovrà approfondire questo aspetto.