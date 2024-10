Reggina, Taibi: ‘Vi racconto la lunga trattativa con Rami’

Si attende l'arrivo in Italia. Per la presentazione ci sarà anche il presidente Luca Gallo

E’ venuta fuori nelle ultime settimane, ma la trattativa per Rami il Ds Taibi la porta avanti da tempo. E’ lui stesso a spiegarlo ai colleghi di TMW: “I primi contatti sono partiti alla fine di giugno, quando tra i vari giocatori ai quali stavo pensando ho deciso di concentrarmi su Rami. Il 2 luglio ho avuto il primo contatto con il suo procuratore Javier Ruiz e da lì abbiamo portato avanti la trattativa insieme. Sono stati due mesi intensi con molti contatti diretti anche con la famiglia di Rami e con il ragazzo.

Leggi anche

Nell’ultima settimana è subentrato anche il lavoro del mandatario italiano Mario De Rossi che ha dato il colpo finale al lavoro che avevamo svolto nei due mesi precedenti e così la trattativa è decollata. Abbiamo l’accordo economico con Rami e siamo in attesa che arrivi in Italia, svolga le visite mediche e poi lo potremo definire un calciatore della Reggina“.

Come accaduto per gli altri due calciatori di caratura internazionale Menez e Lafferty, anche per la presentazione di Rami, sarà presente a Reggio Calabria il presidente Luca Gallo. Da definire il giorno.