Gianluca Di Marzio: Reggina-Rami, è fatta. I dettagli

“Reggina, è fatta per Adil Rami. Dopo aver riportato in Italia Jérémy Menez, la Reggina ha finalizzato un altro colpo importante, rinforzando il suo reparto difensivo con un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Adil Rami, ex difensore del Milan, e campione del mondo con la Francia nel 2018, è atteso nei prossimi giorni in Italia per effettuare le visite mediche”.

fonte: gianlucadimarzio.com