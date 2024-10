Calciomercato: Antonino Barillà fuori dai piani tecnici del Monza

Quattro grandi colpi in casa Monza e probabilmente qualche altro ancora da concludere, ma anche una rosa da sfoltire con tanti elementi fuori dal progetto tecnico di mister Stroppa. Tra questi, così come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il reggino Nino Barillà: “Il giocatore potrebbe finire fuori dalla lista over che la società presenterà alla Lega: il giocatore non rientra nei piani della società e potrebbe chiudere il suo rapporto anticipatamente con i brianzoli. Antonino Barillà potrebbe dire addio al Monza“.

