Calciomercato Reggina, Taibi scatenato. Orozco, Folorunsho ed un giovane per le corsie esterne

Il Ds Taibi è veramente scatenato sul mercato. Già annunciati Aya e Giraudo, prossimo ad arrivare l’esterno Orozco, mentre con Folorunsho si lavora di attesa e pazienza. Più defilato Kupisz che comunque interessa molto, mentre avanzano i discorsi per il neo giocatore del Sassuolo Riccardo Ciervo. Alfredo Pedullà fornisce ulteriori dettagli:

Leggi anche

Non si molla la pista Ciervo

“La Reggina aveva puntato Riccardo Ciervo, esterno offensivo classe 2002, prima che lasciasse la Sampdoria per andare al Sassuolo via Roma a titolo definitivo. Ciervo è un obiettivo concreto, la Reggina gli vorrebbe dare visibilità in Serie B e aspetta che proprio il club emiliano nelle prossime ore o nei prossimi giorni accenda il semaforo verde”.