Calciomercato: la Reggina non si ferma più. Doppio colpo argentino?

La necessità di dare freschezza e vigore ad un organico che si è appiattito e prodotto nelle ultime dieci giornate solamente quattro punti. Più volte sollecitati anche dal cambio tecnico, l’attuale gruppo di calciatori purtroppo continua a non rispondere ed allora diventa fondamentale dare una nuova impronta, ma con giocatori di impatto. Già arrivato il difensore Aya, si continua a trattare per riavere Folorunsho, mentre secondo quanto riporta alfredopedulla.com, si sta per chiudere per Orozco e non solo:

Il doppio colpo argentino

“La Reggina ha ormai chiuso l’operazione per Franco Orozco. Negli ultimi giorni c’era stato un piccolo rallentamento per l’esterno classe 2002 di proprietà del Lanus. Normali tempi tecnici, confermata l’operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 4 milioni. Alla Reggina interessa anche un altro esterno offensivo argentino: si tratta di Mateo Bajamic, classe 2002, in scadenza di contratto con Houston in Mls ed ex Istituto de Cordoba, club nel quale è cresciuto Dybala. Calciatore abile nell’attaccare gli spazi, dotato di grande progressione a campo aperto e di fiuto del gol sotto misura. Può abbinarsi sia a una punta centrale in qualita’ di sostegno/supporto, che agire come esterno offensivo, per sfruttare l’uno contro uno”.