Calciomercato Reggina: scatto su Bayeye, accordo per Situm

La Reggina vuole chiudere al più presto per l’esterno Bayeye. La trattativa è avviata e potrebbe essere chiusa nelle prossime ore, superando così la concorrenza di almeno altre tre società. Sarebbe un nuovo rinforzo per mister Inzaghi che in quella corsia ha già diverse soluzioni ma vorrebbe completarla con un altro innesto. Bayeye è un Under e quindi non crea alcun problema a quella famosa lista Over ancora da ridurre. Per un giocatore pronto ad entrare, ce ne potrebbe essere un altro in uscita. Si tratta di Situm con l’ambizioso Catanzaro che ha prima chiesto informazioni e poi trovato l’accordo con la Reggina per il passaggio del calciatore in giallorosso. Si attende solamente il si dell’esterno, per il quale aveva sondato il terreno anche la Reggiana. I granata puntano anche Montalto. Confermate le possibili rescissioni con Marcucci e Laribi.

