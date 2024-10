Calciomercato: la Reggina saluta Belpanno. Il comunicato ufficiale

Il centrocampista non rientrava più nei programmi tecnici della società

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della società che ha deciso insieme al calciatore Belpanno di non proseguire più insieme nonostante un contratto in scadenza nel 2025.

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Belpanno.

Il Club ringrazia Cristiano per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali“.