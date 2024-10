Calciomercato Reggina: si tenta il grande colpo in mezzo al campo. Ma c’è concorrenza

Ed a proposito di rinforzi, secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Reggina starebbe sondando il terreno per due centrocampisti di provata esperienza e qualità: “Chieste informazioni per Cavion e Bjarnason. Quest’ultimo, islandese classe 1988, è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Brescia. La squadra del presidente Gallo avrebbe nel mirino anche Enrico Brignola, esterno di proprietà del Sassuolo. Ed ancora Reggina, lavori in corso per il rinnovo dell’attaccante Montalto“.

C’è da registrare su Bjarnason il forte interesse della Spal. La squadra adesso allenato da Clotet ha espressamente richiesto il calciatore, avuto nello scorso campionato al Brescia.