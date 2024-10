Calciomercato Reggina: in arrivo il difensore per Pergolizzi

La sensazione è che saranno diversi i calciatori che nel giro di qualche giorno verranno ufficialmente annunciati come nuovi acquisti della Reggina. Ai soliti noti (Malara, Laaribi e Barranco), nelle ultime ore, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, si potrebbe aggiungere il difensore Christian Bonacchi, classe 2000, lo scorso anno in forza al Campobasso e quindi elemento certamente richiesto dal tecnico Pergolizzi.

Con la squadra molisana ha praticamente giocato l’intero campionato, vincendolo e mostrando grande affidabilità. Le parti sarebbero vicinissime all’accordo e se così fosse Bonacchi si andrebbe ad aggiungere a una batteria di difensori già molto forte.

34 presenze da titolare sia nella difesa a tre che in quella a quattro, 5 in Coppa Italia D e 5 nella Poule Scudetto che il Campobasso ha stravinto in quella finalissima contro il Trapani..