Calciomercato: clamoroso, l’ex Reggina Bonacchi va al Siracusa

Dalle nostre pagine qualche settimana addietro scrivevamo di due calciatori della Reggina pronti a trasferirsi al Siracusa. Altri due avrebbero dovuto fare il percorso inverso e quindi Ba e Bonacchi agli azzurri, Convitto e Longo agli amaranto. Per le note vicende più volte raccontate, alla Reggina non è arrivato nessuno dei due, mentre alla corte di Turati è pronto ad arrivare Ba, con una sopresa clamorosa che giunge da pochi minuti. Dopo averlo annunciato al Cassino, il difensore Bonacchi, invece, si è accasato proprio al Siracusa. Un giochino di passaggi sottotraccia che ha sorpreso tutti e ora al’annuncio ufficiale. Se il difensore era comunque fuori dai piani tecnici dell’allenatore, certamente la società non ne esce benissimo da questa situazione per come si è sviluppata la vicenda.

Leggi anche

Il Comunicato

???????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ????????? ?? ??????? ???? ??????????? ???????? ?? ????????? ????????

????????? ?????? ????, ???????? ???????? ??? ???????, ???? ??? ????? ?? ?̀ ?????????? ???? ???? ???????? ?? ???????? ???? ???????. ????? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ????? ? ??? ?? ?????????? ? ?? ?????????? ?? ????????? ????? ?? ?????? ?? ????, ????????? ? ?????

?? ?????????? ????̀ ?? ?????? ? ???????????? ??? ? ???????? ??????? ?????????