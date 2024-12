Reggina-Sancataldese: la probabile formazione amaranto. Si cambia modulo?

Giornata fondamentale per la Reggina contro una squadra ostica, così come l’ha definita mister Trocini. Un passaggio molto importante per chiudere bene l’anno e pensare a cosa serve non appena aprirà la finestra invernale del calciomercato riservato ai professionisti. Ma, come detto, conta adesso solo vincere per non perdere ancora contatto con la vetta. Il tecnico potrebbe pensare ad un cambio di modulo così come annunciato in conferenza stampa.

Leggi anche

REGGINA: Martinez, Vesprini, Girasole, Adejo, Ndoye (Cham); Forciniti, Salandria; Ragusa, Barillà, Porcino (Grillo); Barranco. All. Trocini