Serie D: giornata favorevole a Siracusa e Sambiase. Il programma e la classifica

Reggina in casa contro la Sancataldese. Vincere per non allargare il distacco dalla vetta

Si scende in campo per l’ultima giornata del girone di andata. Il Siracusa comanda la classifica con quattro punti di vantaggio su chi insegue e la speranza di poter allungare ancora. Giornata favorevole per gli aretusei visto l’impegno casalingo con la Nuova Igea e anche per il Sambiase in trasferta con l’Akragas. La Scafatese se la gioca fuori con il Ragusa, la Reggina dentro con la Sancataldese.

Il programma della giornata

Akragas – Sambiase

Acireale – Locri

Enna – Pompei

Paternò – Vibonese

Ragusa – Scafatese

Reggina – Sancataldese

Siracusa – Nuova Igea

Città di S. Agata – Favara

Licata – Nissa

La classifica

Siracusa 36

Scafatese 32

Sambiase 32

Reggina 29

Vibonese 29

Paternò 23

Nissa 21

Nuova Igea 20

Locri 20

Favara 19

Pompei 19

Enna 19

Ragusa 18

Sancataldese 18

Acireale 15

Città di S. Agata 14

Licata 12

