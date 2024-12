Reggina: decide una doppietta di Porcino, battuta la Sancataldese

Una doppietta di Porcino nel primo tempo chiude la pratica con la Sancataldese. La Reggina saluta il 2024 e il girone di andata con una vittoria e lascia inalterato lo svantaggio dalla capolista Siracusa, ma con una gara da recuperare, quella con il Favara. Match movimentato dalle forti dichiarazioni del patron Ballarino che abbiamo raccontato in altra pagina del nostro giornale, adesso la pausa e la speranza di ricominciare con nuovi e necessari innesti all’apertura del mercato dei professionisti.

Primo tempo

Mister Trocini ripropone Lagonigro tra i pali e nella difesa a quattro sulla corsia di destra viene inserito Giuliodori. Sulla stessa linea Girasole, Adejo e Ndoye. In mezzo al campo Laaribi, Barillà e Porcino, davanti Ragusa, Provazza e punta centrale Curiale.

Dopo poco più di un minuto grande occasione per Porcino che sotto porta non riesce a dare potenza alla sua conclusione e Dolenti respinge. Al decimo grande azione individuale di Ndoye che entra prepotentemente in area dopo un allungo, la palla arriva a Porcino che con il piede destro colpisce benissimo e questa volta la sfera va in rete, 1-0.

Vola Provazza sulla corsia di destra e mette dentro un cross invitante per Curiale che arriva ma leggermente scordinato, colpisce mandando il pallone sopra la traversa da buona posizione. Al ventesimo splendida combinazione Barillà-Porcino. Quest’ultimo con grande freddezza si presenta davanti al portiere e realizza la rete del 2-0 e la doppietta personale.

Reggina vicina alla terza marcatura con Barillà che lancia Ragusa verso la porta avversaria. Controllo e dribbling, l’esterno offensivo poi anticipato al momento del tiro. In pieno recupero gran punizione di Barillà con Dolenti che toglie dalla rete la palla del 3-0.

Secondo tempo

Al quinto spunto del solito Barillà che lancia Ragusa, defilato prova la conclusione stoppata da un difensore. Qualche minuto più tardi Laaribi sfiora la magia direttamente su angolo. Tre contro due con Provazza che non vede Ragusa e conclude, para Dolenti. Prima sostituzione per la Reggina con l’ingresso in campo di Barranco per Curiale. Altro cambio con Grillo per Provazza. Vicini alla mezz’ora succede poco o nulla e nella fase più piatta del match Trocini decide di inserire Forciniti per uno stanchissimo Barillà.

Al trentasettesimo si invola sulla sinistra Grillo, supera un uomo e mette dentro una palla d’oro per Barranco. L’attaccante arriva in ritardo, sfiora la palla a porta vuota e non riesce e centrarla. Grande occasione sprecata. Intanto Cham prende il posto di Ragusa. Tra gli applausi del pubblico a tre dalla fine esce l’autore della doppietta Porcino ed entra Urso. Finisce 2-0.