Ballarino: ‘Da questo momento la Reggina è in vendita. Qui si è fatto calcio con 100milioni di debiti’

Nel corso del brindisi organizzato dalla Reggina per i giornalisti qualche ora prima dell’inizio dell’incontro con la Sancataldese, i colleghi di RadioVideotouring hanno raccolto l’intervento del patron della società amaranto Nino Ballarino: “Mi auguravo a dicembre in un momento di maggiore esaltazione. Siamo incazzati. E’ chiaro che per gli sforzi che abbiamo fatto pensavamo andasse in maniera diversa, ma c’è tempo, arriveremmo dove dobbiamo arrivare. L’obiettivo è quello di vincere il campionato, se qualcuno pensa di rafforzarsi con i nostri scarti siamo contenti perchè vuole dire che, vuol dire altre cose...

Leggi anche

Chi mandiamo via è gente che da qualche tempo faceva tribuna e non sono nemmeno incazzato per quello che leggo. La nostra rosa è pletorica si, ma lo abbiamo fatto apposta per essere pronti su eventuali squalifiche e infortuni.

Se c’è qualcuno meglio di noi pronto a investire e fare meglio di noi, non a chiacchierare, no a parlare, no a dire soltanto cose inutili. Io parlo di fatti, di gente pronta a intervenire in maniera sostanziale e non a scrivere fesserie. Non è un attacco ai giornalisti, quelli veri. Non credo di essere il più deficiente d’Italia, oggi tutti siamo di serie D e se siamo in serie D qualcuno l’ha portata la Reggina in serie D.

Se sto sbagliando allora vi dico da questo momento che la Reggina è in vendita. Chi dice che non ho speso soldi è un bugiardo. Nessuno si può permettere con i miei soldi di ricattarmi e a volte mi vergogno per quello che trovo scritto. Lo potete scrivere Ballarino ha chiuso, vuole vendere, fermo restando che non me ne andrò solo perchè lo sto dicendo, si presenti qualcuno se c’è, io voglio vincere il campionato, ma a modo mio.

Su Bonacchi chi, chi mi ha preso in giro? Nessuno ha scritto le cose come stanno. Qui si è fatto calcio con 100 milioni di debiti e mi si viene a parlare di legalità. A me, proprio a me, non ho mai preso neanche una multa. Qui tutti condannati, hanno fatto lo shampoo e sono tornati“.