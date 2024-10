Calciomercato Reggina: ultimo tentativo per un centrocampista, ma c’è concorrenza

Partiamo da un punto fermo. A prescindere dai desideri dei tifosi e dalle notizie diffuse, la Reggina in questa sessione di calciomercato è partita con l’obiettivo di mettere a disposizione di Pippo Inzaghi un portiere, un difensore ed un attaccante. Sul portiere, seppur con idee diverse nella prima parte, si è arrivati quasi subito alla scelta di Contini che ha già fatto il suo esordio in maglia amaranto. Per la linea difensiva, a maggior ragione dopo l’infortunio che terrà Camporese fuori per circa un mese, si era puntato dritto su Tuia, vicenda che tutti sappiamo come è andata a finire e sul mercato si è colta l’occasione più favorevole soprattutto dal punto di vista economico prendendo Terranova. In attacco si è partiti con Forte, per poi passare al sondaggio su Coda, insistere per La Mantia e chiudendo probabilmente per uno straniero. A centrocampo, seppur numericamente tra infortuni e squalifiche sembrerebbe una necessità quella di intervenire, si procederà solo su eventuali opportunità. La prima è andata in fumo con Radovanovic prossimo al trasferimento al Cagliari e come ultima ora alfredopedulla.com lancia il nome di Artur Ionita, la scorsa estate passato dal Benevento al Pisa. Inzaghi lo conosce bene, ma su di lui c’è anche il Modena.

