Calciomercato: Reggina, trattativa avviata per Markus Pink

L’ultimo nome per il reparto offensivo viene lanciato da gazzettadelsud.it ed è molto probabile che sia questo il calciatore sul quale il ds Taibi si è fiondato per rinforzare il reparto offensivo amaranto:

Per l’attacco c’è Markus Pink

“E’ l’austriaco Markus Pink l’attaccante individuato dalla Reggina per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi. La Reggina dopo aver trovato la resistenza della Spal per la cessione di La Mantia ha deciso di cambiare obiettivo puntando al 31enne attaccante dell’Austria Klagenfurt, attualmente capocannoniere della Bundesliga austriaca con dodici reti messe a segno in sedici gare.

Pink nelle ultime tre stagioni, tra Bundesliga e Seconda Liga è sempre andato in doppia cifra, mostrando spiccate doti realizzative. Trattativa in corso, la Reggina vuole chiudere”.