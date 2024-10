Calciomercato Reggina: almeno sei cessioni in quattro giorni. Si fa dura

Si era capito che sarebbe stato difficile, ma probabilmente non fino a questo punto. La Reggina si ritrova a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, con una situazione ancora molto preoccupante per ciò che concerne le operazioni in uscita.

Reggina, il tempo stringe e bisogna cedere

Dopo una prima parte piuttosto fluida e l’uscita di diversi calciatori, da troppe settimane si è creata una situazione di blocco che inizia a preoccupare e non poco. Sono almeno sei le operazioni che la Reggina dovrà effettuare per riuscire a regolarizzare il suo organico tra esuberi ed elementi in più nella lista Over. I nomi sono sempre i soliti a partire da Rossi per il quale si sono aperte nuove pista in Puglia tra Monopoli e Taranto, potrebbe essere la volta buona. Garufo temporeggia ed il Siena si è orientato su altro, di Rubin al Potenza se ne parla da tempo ma ancora niente, per Faty lo stesso Ds Taibi ha dichiarato che ci sarà tempo anche oltre il 31 agosto, visto che con ogni probabilità si trasferirà all’estero. Il dato più curioso riguarda Marco Crimi per il quale non si registra nessuna notizia. E poi il calciatore in più nella famosa lista Over. Si è parlato in questi giorni di Situm al quale si è aggiunto anche Loiacono, mentre da seguire con attenzione è la situazione riguardante Montalto, sul quale c’è un forte interessamento del Padova. A norma di regolamento per essere a posto ne dovrà uscire solo uno, ma le sorprese del mercato sono sempre dietro l’angolo. Se si vuole davvero Matos, gli Over in uscita dovranno essere almeno due.