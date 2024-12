Calciomercato Reggina: in uscita anche l’attaccante Curiale?

La società amaranto adesso sta stringendo i tempi per le due operazioni in entrata

La notizia circola da qualche ora negli ambienti del calcio dilettantistico e riguarda l’attaccante Davis Curiale, attualmente in forza alla Reggina.

Sul calciatore c’è il forte interessamento della Vigor Lamezia, compagine ambiziosa, militante nel campionato di Eccellenza con l’obiettivo promozione che appena qualche giorno addietro ha annunciato Fioretti. Le parti hanno avuto già un primo approccio ma è chiaro che se non prima la Reggina si assicura una più che valida alternativa, l’attaccante non si muoverà. Almeno questa dovrebbe essere la logica. La società si sta muovendo anche per il difensore.