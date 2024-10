Calciomercato Reggina: salta anche De Felice. Rimane in serie C

Vicino alla Reggina, lontano dalla Reggina, lo prende il Sestri Levante. Parliamo dell’ormai ex attaccante della Turris De Felice che con una operazione chiusa in pochissimo tempo cambia squadra, rimane in serie C passando però nel girone B: “Operazione lampo del Sestri Levante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club ligure a sorpresa rispetto alle indiscrezioni precedentemente trapelate, preleva a titolo definitivo dalla Turris l’attaccante salernitano – classe 1996 – Francesco De Felice, per lui contratto biennale“.