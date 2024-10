Calciomercato Reggina: vicenda Denis, speriamo non diventi un caso

In attesa di ufficializzazioni dal centro sportivo S. Agata dove oggi è arrivato Folorunsho e domani aspetta Kupisz, la Reggina deve risolvere anche la questione Denis, il giocatore decisamente più amato di quelli in organico dalla tifoseria amaranto e con un finale che rischia di sorprendere tutti. E’ tornato sull’argomento il suo procuratore De Santis con una breve dichiarazioni su Gazzetta del Sud:

“German si allena con il massimo impegno, pronto a dare una mano alla squadra in qualsiasi momento. Sta bene a Reggio e vorrebbe finire il suo percorso con la Reggina. E’ chiaro che ci sono molte valutazioni da fare, è arrivato un nuovo allenatore e gli amaranto hanno anche dei problemi di lista Over (ad oggi sono 20). Sono arrivate due richieste dall’estero per lui dal sud America, ma al momento la volontà di Denis è quella di vivere fino in fondo l’esperienza con la Reggina che termina a giugno, prima di decidere il suo futuro. Il mercato vive una situazione generale di grande difficoltà, ma Taibi sta facendo un ottimo lavoro”.