Calciomercato Reggina: Folorunsho è arrivato. Pronto per il primo allenamento

Trattativa conclusa positivamente per volontà del calciatore, ma anche per la tenacia del Ds Taibi

C’è solo da aspettare l’ufficializzazione, ma Michael Folorunsho è da ieri pomeriggio un calciatore della Reggina. Il forte centrocampista è arrivato in amaranto grazie alla ferma volontà del calciatore, ma anche alla perseveranza del Ds Taibi che ci ha sempre creduto e mai mollato la presa. E’ un rinforzo prezioso per Stellone, nel contesto di un gruppo che ha assoluta necessità di elementi di gamba e capaci di poter essere collocati in più zone del campo. Folorunsho è tornato al S. Agata e sabato mattina effettuerà il primo allenamento.