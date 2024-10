Calciomercato: l’Ascoli non riesce a vendere Fabbrini, un problema anche per la Reggina

Secondo le intenzioni della società, il talento di Diego Fabbrini poteva tornare ad essere utile all’Ascoli dopo le varie esperienze del calciatore all’estero. In realtà il suo rendimento è stata assai altalenante fino a perdere il posto in squadra e quindi la decisione di metterlo sul mercato. Ma le difficoltà a cederlo non mancano ed il rischio serio è quello di ritrovarsi in organico un giocatore Over e fuori dal progetto tecnico.

Cosa c’entra in tutto questo la Reggina? All’operazione in uscita di Fabbrini è legata l’eventuale acquisizione di Federico Ricci che la società amaranto ha messo sul mercato. Per questo motivo il ds Taibi sta seguendo l’evolversi della situazione, sperando che riesca a sbloccarsi. In seconda fila c’è su Ricci anche il Crotone, squadra con la quale il mancino ha fatto vedere le cose migliori.