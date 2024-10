Calciomercato: Di Carmine più lontano, il ds Taibi si muove su più fronti

L’attaccante è una necessità assoluta, nonostante i segnali ricevuti da mister Aglietti in questa fase della preparazione, riguardo voglia, determinazione e gol dell’intramontabile German Denis. Se però si vuole il massimo dall’argentino, sarà di fondamentale importanza la sua gestione e poi c’è un aspetto prettamente numerico che vuole almeno un altro inserimento nella casella reparto offensivo. Il tecnico ha espressamente chiesto Samuel Di Carmine, la Reggina ci sta provando da tempo, il calciatore per il momento respinge ogni possibilità di scendere in cadetteria.

Non si molla la pista Galabinov

Ed allora il ds Taibi ha iniziato a guardarsi intorno, andando sempre alla ricerca di un profilo che possa fornire determinate garanzie, quindi attaccante esperto, conoscitore della categoria e prolifico. Il bulgaro Galabinov rappresenta uno di questi, anche se ci si deve scontrare con le solite problematiche legate all’elevato ingaggio e ad una numerosa concorrenza. Sull’attaccante hanno già sondato il terreno Ascoli, Cosenza e Brescia. In attesa di capire quello che sarà di Menez, la Reggina segue con particolare interesse anche il mercato dei giovani attaccanti. Reale il sondaggio su Salcedo, ma il calciatore vorrebbe rimanere in serie A. Taibi segue entrambe le strade e non è escluso che possano arrivare attaccante esperto più un giovane.