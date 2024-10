Calciomercato Reggina: si restringe a due la corsa per l’attaccante

Con Tumminello, giovane attaccante ma con diverse esperienze, già assicurato salvo clamorose sorprese, la Reggina dovrà completare il reparto offensivo con un altro centravanti. Si punta ad elementi oltre che esperti, anche capaci di garantire gol, dopo le difficoltà che si sono evidenziate nella passata stagione.

Corsa a due per l’attacco

Samuel Di Carmine rimane l’obiettivo numero uno e per il calciatore la Reggina ha mostrato grande disponibilità anche dal punto di vista economico. Il centravanti del Verona, però, continua a prendere tempo. Un giorno sembra più vicino, quello dopo leggermente più lontano. La società amaranto ha deciso di aspettare ancora, nonostante il ds Taibi da sempre dichiara che alla Reggina devono arrivare solo ed esclusivamente giocatori convinti e che non mostrino tentennamenti. Si fa una eccezione in questo caso per le qualità del bomber e per i motivi di questa attesa, Di Carmine spera di rimanere in serie A. Ma non potendo essere infiniti i tempi, iniziano ad intensificarsi i contatti per il bulgaro Galabinov. Su di lui c’è una buona concorrenza che la società amaranto ritiene di poter superare, ma per l’affondo definitivo aspetterà ancora un pò.