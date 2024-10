Calciomercato: tra la Reggina e Di Carmine c’è un primo “accordo”… i tempi della risposta

Le indicazioni di mister Aglietti sulla scelta dell’attaccante si indirizzano su un solo nome: Samuel Di Carmine. E la Reggina ci sta provando in ogni modo, anzi ha già fatto tutto il possibile. Nel senso che verso il calciatore ha formulato la sua proposta che va molto oltre quelli che sono i parametri massimi di ingaggio stabiliti in questa sessione di calciomercato. proprio a dimostrazione di quanto si voglia accontentare l’allenatore.

Leggi anche

La risposta entro il fine settimana

Ma bisogna fare i conti anche con le ambizioni di Samuel Di Carmine il quale, dopo aver conquistato la serie A in età matura, spera di poterla ancora giocare, anche se i giorni passano e per lui non arrivano novità in tal senso. La Reggina, pur avendo manifestato grandissimo interesse verso l’attaccante, ha comunque fatto sapere all’entourage di Di Carmine, di avere l’esigenza di ottenere una risposta al più presto, perchè in caso quest’ultima fosse negativa, diventerebbe urgente e necessario rivolgersi altrove. Ed allora un primo “accordo” tra le parti è stato trovato, quello di chiudere la questione in un modo o nell’altro entro la fine di questa settimana. Non resta che aspettare.