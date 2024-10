Calciomercato Reggina: Tramezzani vuole Menez. La proposta c’è ed anche importante

Jeremy Menez continua ad allenarsi con la Reggina. All’inizio di questa sessione di calciomercato, la società ha più volte ribadito il concetto di valutazione da parte del tecnico Aglietti sul calciatore, ovviamente indiscutibile sul piano tecnico. Il francese ha avuto un inizio brillante nella passata stagione per poi perdersi alla distanza ed alcuni suoi atteggiamenti sono stati poco graditi anche sotto l’aspetto motivazionale.

Menez rimane o va via?

Sembra sia tornato molto motivato e presente, partecipativo e totalmente integrato con il gruppo, resta da capire se anche tatticamente Aglietti lo ritiene un giocatore utile al suo tipo di gioco, insieme ad altre valutazioni complessive che spettano solo a lui. Ma, come detto in altra pagina del nostro giornale, c’è l’Arabia Saudita che chiama e più precisamente l’Al-Faisaly del tecnico italiano Tramezzani. Credono molto in Menez a tal punto da proporre un contratto triennale ed economicamente vantaggioso. La Reggina non si opporrebbe al trasferimento, l’ultima parola spetta proprio a Menez.