Calciomercato Reggina: arriva l’esterno difensivo per Aglietti

Una trattativa che dura da diverse settimane e che volge alla sua conclusione. Per fortuna in maniera positiva e così a breve la Reggina avrà a disposizione sulla corsia di destra un’alternativa a Lakicevic con l’arrivo ormai prossimo di Claud Adjapong. Lo scrive alfredopedulla.com:

Arriva Adjapong, il terzino per Aglietti

“Claud Adjapong si avvia a diventare un nuovo giocatore della Reggina. Negli ultimissimi minuti la trattativa tra il club amaranto e il Sassuolo è ormai in dirittura d’arrivo. Siamo agli ultimi dettagli, a fare il prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Completato l’iter, il classe 1998 -reduce da una sfortunata esperienza al Lecce-, sarà pronto per le visite con il club calabrese e si metterà a disposizione di Aglietti“.