Calciomercato Reggina: possibile ritorno in amaranto di Confente

L’estremo difensore di proprietà del Chievo, con l’esclusione della società clivense dai campionati professionistici, risulta adesso svincolato. La Reggina con Micai e Turati, è alla ricerca di un terzo portiere ed il giovane Alessandro Confente è uno di quelli a cui la società amaranto avrebbe pensato, così come scrivono i colleghi di TuttoB. Il ds Taibi lo conosce bene, avendolo avuto proprio alla Reggina nella stagione 2018.19. Per lui 30 presenze con la maglia amaranto nel campionato di serie C.

Leggi anche