Calciomercato Reggina: Gasparetto pronto per il Legnago. Situazione Salcedo

Potrebbe sbloccarsi a breve una delle cessioni programate dalla Reggina. Daniele Gasparetto non si allena più al S. Agata ed il suo trasferimento al Legnago è ormai prossimo. In questi casi si dice che si è allo scambio di documenti con la Reggina pronta a versare un altro incentivo per liberarsi di uno di quei calciatori ormai da tempo fuori dai programmi tecnici.

Sul fronte attacco, abbiamo già scritto degli obiettivi. La Reggina punta ad un centravanti esperto ed in grado di garantire gol in cadetteria, i nomi sono quelli che si ripetono da tempo con in cima alla lista Samuel Di Carmine. Ma ci sarà spazio anche per eventuali opportunità su attaccanti giovani in aggiunta e non in alternativa, ecco perchè si guarda con attenzione in casa delle grandi squadre che in organico hanno diversi elementi interessanti. La Reggina ha sondato il terreno per il giovane Salcedo, di proprietà dell’Inter e lo scorso anno in prestito al Verona. Nonostante la disponibilità della società neroazzurra, la trattativa non è mai partita, in quanto il procuratore del calciatore ha fatto sapere che il suo assistito aspetterà fino all’ultimo una chiamata dalla serie A.