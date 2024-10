Calciomercato: l’Al-Faisaly fa sul serio per Menez. La Reggina non si opporrebbe

Intanto un'altra settimana sta per andare via senza particolari sussulti in casa Reggina

Sta per scivolare via un’altra settimana e nulla di concreto si è mosso in casa Reggina. La situazione è nota e riguarda la necessità di sfoltire l’organico prima di poter affondare i colpi. Alcuni calciatori sono stati già bloccati, altre trattative sono in attesa di poter essere concluse seppur non di semplice risoluzione.

Nel frattempo, rispetto alla solita lista dei sei che la Reggina dovrebbe cedere entro la fine di questo mese, si registra, secondo quanto scrive Gazzetta del Sud, la conferma dei continui dialoghi tra l’Al-Faisaly e l’entourage di Jeremy Menez. La società dell’Arabia Saudita è pronta a formulare una offerta al calciatore francese che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.