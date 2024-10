Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Tutta la verità sull’attaccante’

Sono soprattutto due i ruoli in cui una società non può e non deve sbagliare nella costruzione della sua squadra, il portiere e l’attaccante. Tra i pali ci si è affidati all’esperienza di Micai ed al giovane e forte Turati.

La verità sull’attaccante

Per quello che riguarda il reparto offensivo, ci sono una serie di nomi sul tavolo con trattative per alcuni molto complicate, altre messe in stand by. Il resoconto di Alfredo Pedullà giornalista esperto di calciomercato:

“La Reggina vuole prendere un attaccante forte. E continua ancora ad aspetta le evoluzioni relativa a Samuel Di Carmine che resta la prima scelta. Ma bisogna aspettare, per il momento Di Carmine vuole capire se ha mezza speranza di giocarsela a Verona in Serie A. Ci sono altri profili che il club sta seguendo, piace molto La Mantia, sono stati proposti anche Galabinov (che chiede un ingaggio alto), Falcinelli e Paloschi. La Reggina non vuole sbagliare e si concederà ancora qualche giorno di riflessione”.