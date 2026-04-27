CFL Legends: a Reggio Calabria il 2 maggio. Tra i campioni presenti, anche due ex Reggina

CFL Legends è una squadra composta da ex calciatori professionisti di Serie A che partecipa a eventi speciali nell’ambito della Creators Football League (CFL), una lega che unisce creatori di contenuti digitali e icone del calcio.

La squadra “CFL Legends” partecipa a partite evento, come quella prevista per il 2 maggio 2026 a Reggio Calabria, promosso dalla Città Metropolitana, e che si terrà presso il Centro Tecnico Federale “Simone Neto Dell’Acqua” contro il team Napoli Creators.



Chi è coinvolto: il team è formato da ex stelle del calcio italiano (Legends) per arricchire lo spettacolo organizzato dalla Creators Football League. Tra i campioni presenti Luca Toni, Emanuele Calaiò, Stefano Sorrentino e gli ex Reggina Franco Brienza e Giacomo Tedesco.



La Creators Football League è una piattaforma attiva nel 2026 che combina il calcio amatoriale/spettacolo degli influencer con la presenza di ex campioni del calcio giocato.