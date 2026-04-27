City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Circoscrizioni a Reggio, caso Panetta e Cara: ‘Pensavamo di essere candidati nella lista del Csx’

"Chiediamo per tanto chiarezza alle figure competenti per il rispetto dell’ lavoro collettivo è il progetto unitario"

27 Aprile 2026 - 15:47 | Comunicato Stampa

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria (1)

“Chiediamo chiarezza nel merito della lista a sostegno di Chiarolla per la quinta circoscrizione. La nostra adesione è maturata nella convinzione, in buona Fede, che tale candidatura rappresentasse un percorso unitario del centro sinistra.

Tutta via alla luce del attuale quadro politico e dell’ evidente frammentazione in atto, abbiamo constatato che tale presupposto è venuto meno.

Coerentemente con il nostro impegno politico, non intendiamo prestare il fianco a divisioni che indeboliscono il progetto di rinnovamento. Chiediamo per tanto chiarezza alle figure competenti per il rispetto dell’ lavoro collettivo è il progetto unitario”.

E’ quanto affermano in una nota Maria Giulia Cara e Alessandro Panetta, Candidati nella Circoscrizione con Maurizio Chiarolla.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?