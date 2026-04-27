Circoscrizioni a Reggio, caso Panetta e Cara: ‘Pensavamo di essere candidati nella lista del Csx’

"Chiediamo per tanto chiarezza alle figure competenti per il rispetto dell’ lavoro collettivo è il progetto unitario"

“Chiediamo chiarezza nel merito della lista a sostegno di Chiarolla per la quinta circoscrizione. La nostra adesione è maturata nella convinzione, in buona Fede, che tale candidatura rappresentasse un percorso unitario del centro sinistra.

Tutta via alla luce del attuale quadro politico e dell’ evidente frammentazione in atto, abbiamo constatato che tale presupposto è venuto meno.

Coerentemente con il nostro impegno politico, non intendiamo prestare il fianco a divisioni che indeboliscono il progetto di rinnovamento. Chiediamo per tanto chiarezza alle figure competenti per il rispetto dell’ lavoro collettivo è il progetto unitario”.

E’ quanto affermano in una nota Maria Giulia Cara e Alessandro Panetta, Candidati nella Circoscrizione con Maurizio Chiarolla.