Versace: ‘Complimenti alla Reggio Bic per la vittoria dell’Eurocup 2026’

“Con particolare soddisfazione e felicità ringrazio e faccio i complimenti agli atleti e alla società del Reggio Calabria Bic, vincitori della finale Eurocup 2026, evento andato in scena al Palacalafiore di Reggio Calabria. La vittoria contro l’Hannover United, con il punteggio di 62-54, testimonia il grande impegno e abnegazione di una società in grado di arrivare, in pochi anni, ai massimi livelli del basket in carrozzina. Aver ospitato questo evento sportivo nella nostra città, con 8 squadre in rappresentanza dell’Europa, conferma la centralità di Reggio Calabria nel panorama internazionale.

Di questo siamo molto orgogliosi anche perché è il coronamento di anni di impegni amministrativi e politici per migliorare le nostre strutture impiantistiche, accessibili a tutti. L’aver affiancato e creduto nel progetto del Reggio Calabria Basket in carrozzina, ci ha ripagato ora con questo titolo europeo da associare a tutti gli altri prestigiosi traguardi raggiunti quest’anno da altre società sportive reggine. La Città metropolitana è stata sempre al fianco del Reggio Calabria Bic, sostenendola anche materialmente con il progetto che ha portato ad avere una nuova ed ampia sede, frutto di un bene confiscato alla criminalità e un nuovo pulmino attrezzato che potrà essere utilizzato per la quotidiana attività sportiva e per le trasferte”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.