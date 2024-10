Calciomercato Reggina – Di Marzio: ‘Menez va via in prestito’. Accordo già trovato

“È arrivata ai titoli di coda l’avventura di Jeremy Menez in Italia. L’attaccante francese, ormai ai margini del progetto Reggina, è infatti vicinissimo a trasferirsi all’Hamrun Spartans, società maltese attualmente al terzo posto in classifica in campionato.

I contatti tra le parti proseguono da giorni e adesso la fumata bianca è vicina: Menez, legato alla Reggina con un contratto fino al 2023, si trasferirà in prestito all’Hamrun Spartans.

Percorso inverso, ma con la stessa formula – sempre prestito – per Matthew Guillaumier, centrocampista classe 1998 che è vicino al trasferimento in amaranto.

Centrocampista centrale, Guillaumier vanta 14 presenze con la nazionale maltese. Ora nel suo futuro ci sarà con ogni probabilità la Reggina. Restano infatti gli ultimi dettagli da limare, ma la doppia operazione è ormai in chiusura”.fonte: gianlucadimarzio.com