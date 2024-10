Calciomercato Reggina, Di Marzio: ‘Coda verrebbe a Reggio, ma…’

In pieno clima calciomercato con la Reggina che ancora ha ufficializzato solo una operazione, quella in uscita con il difensore Dutu che torna alla Fiorentina, poi tanti nomi accostati in entrata, ma nessuna trattativa ancora conclusa. Ne ha parlato a RadioVideotouring l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “In serie B c’è molto fermento soprattutto sugli attaccanti con i club più ambiziosi che puntano ai grandi nomi come Coda e La Mantia, seguiti anche dalla Reggina. Bayeye dipende dalla situazione infortuni in casa granata, hanno recuperato Singo ma si è infortunato Lazaro, vedremo. Alla Reggina non si deve perdere l’entusiasmo che si è creato, per esempio abbattersi per una battuta d’arresto, perchè nulla è dovuto. Ci sono squadre che hanno investito molto di più della società amaranto e che hanno dichiaratamente detto che puntano alla serie A. La Reggina deve essere se stessa anche sul mercato, senza perdere gli equilibri che si sono creati e quindi bisogna stare molto attenti. So che Coda a Reggio Calabria verrebbe, ritroverebbe Inzaghi. Tutto sta nel cercare una soluzione con il Genoa e riuscire a superare la concorrenza che c’è, ma le condizioni ci sono. Il Genoa ha fatto un investimento importante su Coda, gli ha sottoscritto un contratto triennale a cifre alte e quindi chi lo vuole deve fare altrettanto, ma so che lui vuole venire”.

Leggi anche

I portieri Cragno e Radu