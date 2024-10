Calciomercato Reggina: La Mantia obiettivo reale, ma c’è una proposta del Parma

Dopo una serie di sondaggi, la Reggina ha concentrato le proprie attenzioni su Andrea La Mantia, ritenuto l’attaccante giusto e soprattutto quello più abbordabile. In uscita dalla Spal, potrebbe intanto arrivare in prestito per soddisfare nell’immediato quelle che sono le richieste del tecnico Inzaghi. La Mantia è il classico centravanti che in serie B ha fatto sempre gol, di grande fisico, bravo tecnicamente e molto forte nel gioco aereo. Per caratteristiche l’attaccante che la Reggina cerca in questa sessione di calciomercato, dopo aver sondato il terreno per altri big, decisamente fuori portata dal punto di vista economico. Ma per La Mantia si è fatto sotto anche il Parma con una proposta che per la Spal potrebbe essere molto interessante e quindi mettendo sul piatto un possibile scambio con Tutino, quest’ultimo molto richiesto da diversi club di serie B. Un inserimento che potrebbe infastidire non poco la Reggina la quale, intanto, si troverà l’attaccante da avversario sabato prossimo al Granillo. In occasione della partita di andata gli amaranto si imposero per 1-3 ed il gol per gli estensi lo segnò proprio La Mantia.

